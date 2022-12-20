Про це столичний голова повідомив у Телеграм.

"У зв’язку із надзвичайно складною ситуацією в енергетиці та значеними пошкодженнями енергетичної інфраструктури, Укренерго застосовує в Києві більш значні обмеження. Тому наразі без стабільного електропостачання 10 котелень столиці. В результаті цього перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики і тепловики працюють у цілодобовому режимі.

Кличко також навів адреси пунктів обігріву, найближчих до будинків, де можуть бути проблеми з опаленням:

Дарницький район

Школа І-ІІІ ступенів № 280, вул.Євгена Харченка 23Б

Навчально-науковий Інститут N3 Національної Академії Внутрішніх Справ, вул.Колекторна, 4 (намет)

Святошинський район

Територіальний центр, вул.Жмеринська,22а

Середня загальноосвітня школа №215, вул.Жмеринська, 20.

Середня загальноосвітня школа №253, вул.Жмеринська, 34.

Спеціалізована школа №76 вул.Жмеринська, 8

Шевченківський район

Школа №82, вул. Шпака, 4

Заклад дошкільної освіти №488, вул. Капніст, 10

Школа №102, вул. Шулявська 10-12

Фаховий коледж «Універсум», пров. Політехнічний, 3-А

Солом’янський район

Школа №69, вул. Донецька, 25

Школа № 64, вул. Ушинського, 32

Школа №43, вул. Преображенська, 17

Ліцей №144, просп. Лобановського, 6

Мер також пообіцяв розгорнути додаткові пункти обігріву за адресами: вул. Шпака, 2, просп. Повітрофлотський, 41 (намет), на розі вулиць Жмеринської та Бетховена.

Кличко додав, що понад 430 розгорнутих у місті пунктів обігріву працюють цілодобово.

Нагадаємо, у ніч на 19 грудня ворог атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників з 23, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

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