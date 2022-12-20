У Києві після нічного обстрілу РФ не працюють 10 котелень, 144 будинки без тепла, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко попереджає, що через пошкодження енергетичної інфраструктури у 144 житлових будинках міста можуть виникнути перебої з теплопостачанням
Про це столичний голова повідомив у Телеграм.
"У зв’язку із надзвичайно складною ситуацією в енергетиці та значеними пошкодженнями енергетичної інфраструктури, Укренерго застосовує в Києві більш значні обмеження. Тому наразі без стабільного електропостачання 10 котелень столиці. В результаті цього перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках міста", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергетики і тепловики працюють у цілодобовому режимі.
Кличко також навів адреси пунктів обігріву, найближчих до будинків, де можуть бути проблеми з опаленням:
Дарницький район
- Школа І-ІІІ ступенів № 280, вул.Євгена Харченка 23Б
- Навчально-науковий Інститут N3 Національної Академії Внутрішніх Справ, вул.Колекторна, 4 (намет)
Святошинський район
- Територіальний центр, вул.Жмеринська,22а
- Середня загальноосвітня школа №215, вул.Жмеринська, 20.
- Середня загальноосвітня школа №253, вул.Жмеринська, 34.
- Спеціалізована школа №76 вул.Жмеринська, 8
Шевченківський район
- Школа №82, вул. Шпака, 4
- Заклад дошкільної освіти №488, вул. Капніст, 10
- Школа №102, вул. Шулявська 10-12
- Фаховий коледж «Універсум», пров. Політехнічний, 3-А
Солом’янський район
- Школа №69, вул. Донецька, 25
- Школа № 64, вул. Ушинського, 32
- Школа №43, вул. Преображенська, 17
- Ліцей №144, просп. Лобановського, 6
Мер також пообіцяв розгорнути додаткові пункти обігріву за адресами: вул. Шпака, 2, просп. Повітрофлотський, 41 (намет), на розі вулиць Жмеринської та Бетховена.
Кличко додав, що понад 430 розгорнутих у місті пунктів обігріву працюють цілодобово.
- Нагадаємо, у ніч на 19 грудня ворог атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників з 23, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
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