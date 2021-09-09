У Києві планують встановити скульптуру борщу: жителям пропонують обрати місце

Про це передає пресслужба КМДА.

Для увіковічення національної української страви та розвитку гастротуризму в Києві планують встановити скульптуру борщу.

Ініціатором встановлення скульптури є шеф-кухар Євген Клопотенко.

Метою проєкту є увіковічення національної української страви та розвитку гастротуризму. Скульптуру виготовлять за кошти приватних осіб.

"В Україні є скульптури пампушок, дерунів, солоного огірка, кавуна, морозива тощо, проте наразі немає сучасної наповненої змістом скульптури борщу. Борщ – це ж культурне надбання українців, яке треба прославляти", – зазначив Клопотенко.

Заступник міського голови Володимир Бондаренко заявив, що міська влада підтримує такі громадські ініціативи щодо популяризації української кухні у світі. Він зауважив, що найвдалішу локацію для розміщення скульптури мають визначити кияни.

Також буде оголошено про проведення конкурсу серед скульпторів на найкращу ідею скульптури борщу.

Наразі кияни протягом тижня можуть надсилати свої пропозиції щодо локації для розміщення пам’ятника. Для цього необхідно заповнити google форму за посиланням: https://forms.gle/8p166u2LaBUG2QQy8.

Скульптуру буде виготовлено за кошти приватних осіб.

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