У Києві побили музичного продюсера гурту KAZKA: поліцейські затримали нападника

Про це повідомляє Київська міська прокуратура повідомляє.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру киянину за фактом завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження місцевому мешканцю (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, ввечері 6 листопада у багатоквартирному будинку в Шевченківському районі Києва між потерпілим, автором пісень українського гурту (KAZKA - ред.), та його сусідом, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, стався конфлікт.

У поліції зазначили, що потерпілий піднявся до квартири сусідів, які гучно відпочивали, аби попросити поводити себе тихіше у вечірній час. Далі між ними стався конфлікт, який переріс у бійку. Нападник завдав музиканту тяжкого удару в скроню, після чого той звернувся за медичною допомогою.

Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння, а саме - відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, компресійний вдавлений перелом правої скроневої ділянки.



Сам Журавльов написав на своїй сторінці в Instagram: "Я був побитий у своєму під'їзді. Хірург сказав, що з такими травмами зазвичай до лікарні приїжджають у комі. Але ми ще 12 годин після травми їздили Києвом, робили обстеження, комп'ютерну томографію тощо".

Він розповів, що лікарі діагностували перелом черепа, перелом носа, шви на бороді. А ще він погано бачить одним оком.

"Відбулася операція з видалення пошкоджених кісток черепа. Через місяць потрібна операція щодо впровадження в голову пластини", - додав він.







Правоохоронці встановили особу нападника та затримали його.Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Правоохоронці встановили особу нападника та затримали його.Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb