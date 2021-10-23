У Києві побито температурний рекорд, який тримався 141 рік
Ніч проти 22 жовтня виявилася у столиці найтеплішою з 1889 року
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у facebook.
За її даними, ніч проти 22 жовтня стала найтеплішою в Києві з 1889 року.
"Мінімальна температура не опустилася нижче +12,0°С, що на 1,0°С тепліше, ніж було в 1889 році, і вище кліматичної норми 1991-2020 років на 8,5°С", - повідомили у обсерваторії.
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