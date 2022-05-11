У Києві почали планово відключати гарячу воду

Про це повідомили в КМДА.

"З 10 травня в Києві розпочалися гідравлічні випробування тепломереж. Випробовувати мережі будуть поетапно у всіх районах столиці", - заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Вимикати гарячу воду вже почали на мережах від теплоджерел у Голосіївському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах. На гідравлічні випробування й ремонт пошкоджених мереж потрібно витратити по два тижні. На цей час гаряче постачання призупинили.

"Гідравлічні випробування необхідні для виявлення та своєчасного усунення "слабких" місць трубопроводів. Це важливий етап підготовки тепломереж до навантаження в опалювальний період", - зауважили в КМДА.

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