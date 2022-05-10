Про це повіомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на сайті КМДА.

Укрзалізниця організувала додаткові вечірні рейси київської кільцевої електрички.

"Вони прибувають до кінцевих станцій Святошин та Дарниця о 21:30. Таке рішення дозволить містянам, які живуть на Сирці, Оболоні, Троєщині , Русанівці, Березняках, Деміївці, Солом'янці, Борщагівці та в інших районах міста дістатися додому до початку дії комендантської години", – відзначив Поворозник.

Крім того, у телеграм КМДА повідомила про відновлення двох тролейбусних маршрутів №30, 29Д і трамвайного - №35.

Тролейбус № 30 курсує від вулиці Милославської до вулиці Кадетський Гай, маршрут № 29Д – від Дарницької площі до Залізничної станції Зеніт. Обидва матимуть інтервал руху 25 хвилин.

Трамвайний маршрут № 35 – від вулиці Сержа Лифаря до станції метро "Лісова". Інтервал руху – 25 хвилин.

"Наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00", – нагадала КМДА.

Раніше кількість відновлених міжміських і приміських маршрутів на Київщині зросла до 247.

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