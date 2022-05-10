У Києві подовжили роботу міської електрички, а також відновили курсування ще двох тролейбусних і одного трамвайного маршрутів
Київ продовжує розширювати покриття міста громадським транспортом. Відновили роботу тролейбуси № 30, № 29Д та трамвай № 35, а також подовжено роботу міської електрички
Про це повіомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на сайті КМДА.
Укрзалізниця організувала додаткові вечірні рейси київської кільцевої електрички.
"Вони прибувають до кінцевих станцій Святошин та Дарниця о 21:30. Таке рішення дозволить містянам, які живуть на Сирці, Оболоні, Троєщині , Русанівці, Березняках, Деміївці, Солом'янці, Борщагівці та в інших районах міста дістатися додому до початку дії комендантської години", – відзначив Поворозник.
Крім того, у телеграм КМДА повідомила про відновлення двох тролейбусних маршрутів №30, 29Д і трамвайного - №35.
Тролейбус № 30 курсує від вулиці Милославської до вулиці Кадетський Гай, маршрут № 29Д – від Дарницької площі до Залізничної станції Зеніт. Обидва матимуть інтервал руху 25 хвилин.
Трамвайний маршрут № 35 – від вулиці Сержа Лифаря до станції метро "Лісова". Інтервал руху – 25 хвилин.
"Наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00", – нагадала КМДА.
- Раніше кількість відновлених міжміських і приміських маршрутів на Київщині зросла до 247.
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