У Києві пограбували та побили журналіста Куликова
У Шевченківському районі Києва напали на журналіста, співзасновника "Громадського радіо", голову Комісії з журналістської етики Андрія Куликова
Про це пише Детектор медіа.
За словами Куликова, на нього напали ввечері 7 січня. Він не пов'язує інцидент зі своєю професійною діяльністю.
"Мій стан дуже нормальний. Вже вчора я вів свою програму "Пора року", повідомлення поліції з'явилось лише під вечір, 10 січня, насправді це сталося ще у п'ятницю зранку. Через пів години після інциденту я вже був у поліції, правоохоронці спрацювали дуже швидко та оперативно", - уточнив журналіст.
У Нацполіції зауважили, що впродовж кількох годин з'ясували, що двоє зловмисників перебувають у хостелі Києва.
"Ми з’ясували, що чоловіки під приводом "закурити" підійшли до перехожого. Після відмови вони побили його, відібрали гаманець з грошима, мобільний телефон та банківську картку", - пояснив тимчасовий начальник відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Олег Ромаскевич.
Зловмисників затримали. Одним з них виявився раніше судимий за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків 23-річний уродженець Миколаївської області та 23-річний житель Волинської області, якого обвинувачують у крадіжці.
Поліція перевіряє причетність ще двох осіб до скоєння злочину.
Фігурантам справи обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до шести років ув'язнення.
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