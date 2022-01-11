У Києві пограбували та побили журналіста Куликова

Про це пише Детектор медіа.



За словами Куликова, на нього напали ввечері 7 січня. Він не пов'язує інцидент зі своєю професійною діяльністю.



"Мій стан дуже нормальний. Вже вчора я вів свою програму "Пора року", повідомлення поліції з'явилось лише під вечір, 10 січня, насправді це сталося ще у п'ятницю зранку. Через пів години після інциденту я вже був у поліції, правоохоронці спрацювали дуже швидко та оперативно", - уточнив журналіст.



У Нацполіції зауважили, що впродовж кількох годин з'ясували, що двоє зловмисників перебувають у хостелі Києва.



"Ми з’ясували, що чоловіки під приводом "закурити" підійшли до перехожого. Після відмови вони побили його, відібрали гаманець з грошима, мобільний телефон та банківську картку", - пояснив тимчасовий начальник відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Олег Ромаскевич.







Зловмисників затримали. Одним з них виявився раніше судимий за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків 23-річний уродженець Миколаївської області та 23-річний житель Волинської області, якого обвинувачують у крадіжці.



Поліція перевіряє причетність ще двох осіб до скоєння злочину.



Фігурантам справи обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до шести років ув'язнення.



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