У Києві попрощалися з телеведучою та акторкою Русланою Писанкою і її мамою
У Спасо-Преображенському соборі Києва в неділю, 21 серпня 2022 року, попрощалися з Русланою Писанкою та її мамою Діною Василівною
Про це передає телеканал "Еспресо".
З початком повномасштабної війни Росії проти України Руслана Писанка поїхала до Німеччини лікуватися. Напередодні вона зламала ногу. Там у зірки діагностували рак 4 стадії.
Писанка пішла з життя 19 липня у Німеччині. Зірці було 56 років.
Кремували Руслану писанку 21 липня. Там також відбулася церемонія прощання.
Після цього чоловік акторки з її прахом повернувся до України. Мама Писанки померла під час війни, коли донька перебувала в Німеччині.
Руслана Писанка відома українська акторка і телеведуча. Найбільш відома за ролями у фільмах "Москаль-чарівник", "Вогнем і мечем" і "Таксі для ангела".
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