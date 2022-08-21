У Києві попрощалися з телеведучою та акторкою Русланою Писанкою і її мамою

Про це передає телеканал "Еспресо".

З початком повномасштабної війни Росії проти України Руслана Писанка поїхала до Німеччини лікуватися. Напередодні вона зламала ногу. Там у зірки діагностували рак 4 стадії.

Писанка пішла з життя 19 липня у Німеччині. Зірці було 56 років.

Кремували Руслану писанку 21 липня. Там також відбулася церемонія прощання.

Після цього чоловік акторки з її прахом повернувся до України. Мама Писанки померла під час війни, коли донька перебувала в Німеччині.

Руслана Писанка відома українська акторка і телеведуча. Найбільш відома за ролями у фільмах "Москаль-чарівник", "Вогнем і мечем" і "Таксі для ангела".