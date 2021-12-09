У Києві повідомили про мінування автовокзалу
У четвер, 9 грудня, невідомий заявив про замінування Центрального автовокзалу Києва
Про це повідомляють Вартові Еспресо.
Повідомлення про замінування надійшло до поліції. На місце події виїхали поліція, кінологи, медики і вибухотехніки.
За наявними даними, на час перевірки приміщень і території на наявність вибухонебезпечних предметів людей евакуюють із вокзалу.
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