У Києві повідомили про мінування автовокзалу

Про це повідомляють Вартові Еспресо.



Повідомлення про замінування надійшло до поліції. На місце події виїхали поліція, кінологи, медики і вибухотехніки.



За наявними даними, на час перевірки приміщень і території на наявність вибухонебезпечних предметів людей евакуюють із вокзалу.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb