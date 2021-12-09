У Києві повідомили про мінування двох ТРЦ, людей евакуювали
У четвер, 9 грудня, до поліції міста Києва надійшли повідомлення про замінування ТРЦ "River Mall" (вул. Дніпровська набережна, 12) і ТРЦ "Аладдін" (вул. М. Гришка, 3А)
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані Нацполіції.
"Проводилася евакуація людей (з ТРЦ "Алладін" - ред.), підозрілих предметів не виявили", - розповіли у поліції.
У ТРЦ "River Mall" триває евакуація людей, правоохоронці перевіряють приміщення щодо замінування.Нагадаємо, 9 грудня невідомий заявив про замінування Центрального автовокзалу Києва, звідки через це евакуювали людей.
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