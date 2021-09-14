У Києві повідомили про замінування інституту бізнесу та технологій

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



Він знаходиться за адресою провулок Зоряний, 1/5.



На місце поїхали поліцейські, рятувальники, медики, вибухотехніки, кінологи.



Планується евакуація людей та перевірка приміщення.

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