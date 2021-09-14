У Києві повідомили про замінування інституту бізнесу та технологій
До поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування Київського інституту бізнесу та технологій
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Він знаходиться за адресою провулок Зоряний, 1/5.
На місце поїхали поліцейські, рятувальники, медики, вибухотехніки, кінологи.
Планується евакуація людей та перевірка приміщення.
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