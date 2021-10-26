У Києві повідомили про замінування кінотеатру “Жовтень”
Надійшло повідомлення про замінування столичного кінотеатру “Жовтень”
Про це інформують Вартові Еспресо.
Надійшло повідомлення про замінування кінотеатру “Жовтень”, який розташований у Києві на вулиці Костянтинівська, 26.
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