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У Києві повідомили про замінування кінотеатру “Жовтень”

26 жовтня, 2021 вiвторок
22:26

Надійшло повідомлення про замінування столичного кінотеатру “Жовтень”

Про це інформують Вартові Еспресо.

Надійшло повідомлення про замінування кінотеатру “Жовтень”, який розташований у Києві на вулиці Костянтинівська, 26.

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замінування
кінотеатр
Вартові.Еспресо
Київ
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