У Києві при запровадженні "червоної" зони призупинять планові госпіталізації, - КМДА

Про повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, передає Інтерфакс-Україна.

"У "червоній" зоні, до якої ми наближаємося, буде зупинена планова госпіталізація, тому що медична система працюватиме на те, щоб приймати пацієнтів із COVID-19", - зауважила вона.

За її словами, за останню добу в Києві з COVID-19 були госпіталізовані 657 пацієнтів.

"Це дуже багато. Більшість із них важкі, більшість мають потребу в кисні", - сказала Старостенко.

Вона зауважила, щона сьогодні в Києві для пацієнтів із COVID-19 визначена 21 лікарня. У "ковідних" лікарнях зайняті 65,7% ліжок із киснем.

"Це показник, який ми перейшли сьогодні вночі і який неухильно наближає нас до "червоної" зони", - додала представниця КМДА.





Нагадаємо, Київ найближчим часом перейде до "червоної" зони.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb