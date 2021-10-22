У Києві при запровадженні "червоної" зони призупинять планові госпіталізації, - КМДА
Планову госпіталізацію в Києві в разі входження до "червоної" зони призупинять
Про повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, передає Інтерфакс-Україна.
"У "червоній" зоні, до якої ми наближаємося, буде зупинена планова госпіталізація, тому що медична система працюватиме на те, щоб приймати пацієнтів із COVID-19", - зауважила вона.
За її словами, за останню добу в Києві з COVID-19 були госпіталізовані 657 пацієнтів.
"Це дуже багато. Більшість із них важкі, більшість мають потребу в кисні", - сказала Старостенко.
Вона зауважила, щона сьогодні в Києві для пацієнтів із COVID-19 визначена 21 лікарня. У "ковідних" лікарнях зайняті 65,7% ліжок із киснем.
"Це показник, який ми перейшли сьогодні вночі і який неухильно наближає нас до "червоної" зони", - додала представниця КМДА.
- Нагадаємо, Київ найближчим часом перейде до "червоної" зони.
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