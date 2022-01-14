Внаслідок поганих погодних умов: у Києві приспустили Головний прапор України
У Києві в п'ятницю, 14 січня, через погіршення погоди приспустили Головний прапор країни
Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації В'ячеслав Непоп, повідомляє пресслужба КМДА.
Як відомо, він встановлений на столичних пагорбах, неподалік музею історії України в Другій світовій війні.
За словами очільника КМДА, прапор піднімуть знову після покращення погодних умов.
"З 10:00 14 січня ми приспускаємо прапор через погіршення погоди у Києві. Очікується шквальний вітер із сильними поривами, який може пошкодити його полотнище. Після покращення погодних умов прапор знову піднімемо. Попередньо – 17 січня", – сказав В'ячеслав Непоп.
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