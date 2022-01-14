Внаслідок поганих погодних умов: у Києві приспустили Головний прапор України

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації В'ячеслав Непоп, повідомляє пресслужба КМДА.



Як відомо, він встановлений на столичних пагорбах, неподалік музею історії України в Другій світовій війні.



За словами очільника КМДА, прапор піднімуть знову після покращення погодних умов.



"З 10:00 14 січня ми приспускаємо прапор через погіршення погоди у Києві. Очікується шквальний вітер із сильними поривами, який може пошкодити його полотнище. Після покращення погодних умов прапор знову піднімемо. Попередньо – 17 січня", – сказав В'ячеслав Непоп.

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