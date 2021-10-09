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У Києві проходить акція "Рука допомоги" на підтримку сімей кримських татар

9 жовтня, 2021 субота
22:47

Благодійну акцію "Рука допомоги" щорічно проводить громадська організація "Кримська родина" спільно з Меджлісом

Дві сотні дітей з сімей кримських татар потребують допомоги. Їхні батьки ув'язнені російською владою в окупаційному Криму. Відтак в Україні проводять благодійну акцію "Рука допомоги". 

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