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У Києві проходить акція "Рука допомоги" на підтримку сімей кримських татар
Благодійну акцію "Рука допомоги" щорічно проводить громадська організація "Кримська родина" спільно з Меджлісом
Дві сотні дітей з сімей кримських татар потребують допомоги. Їхні батьки ув'язнені російською владою в окупаційному Криму. Відтак в Україні проводять благодійну акцію "Рука допомоги".
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