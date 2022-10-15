У Києві проходить виставка "Полк "Азов" - янголи Маріуполя", присвячена загиблим захисникам Маріуполя
У п'ятницю, 14 жовтня, у Києві на Софіївській площі відкрилася виставка "Полк "Азов" - янголи Маріуполя", яка присвячена полеглим захисникам Маріуполя
Про це повідомили в Асоціації родин захисників "Азовсталі".
Експозиція складається з інформаційних табличок, на яких розміщено фото та коротка біографія кожного полеглого захисника міста Маріуполь. Загалом на виставці висвітлено 154 історії. Зазначено також, що найменшому захисникові було 18 років, найстаршому - 63 роки.
Ініціаторкою виставки виступила мама одного з азовців - Віра Литвиненко. Втілили задум родини полеглих героїв полку "Азов" за підтримки Міністерства у справах ветеранів, Київської міської державної адміністрації та Асоціації родин захисників "Азовсталі". Віддати шану побратимам і підтримати їхні родини також прийшли й азовці, яких визволили з полону.
Також виставка відкрилася в Хмельницькому. Її організувала дружина загиблого воїна Тамара Яніна. Раніше такі експозиції були представлені в Полтаві та Черкасах. Їх збираються провести й в інших містах України.
У Києві виставка триватиме до 14 листопада.
"Запрошуємо кожного українця завітати на неї та віддати шану Героям, які поклали свої життя за український Маріуполь", - написали в Асоціації родин захисників Азовсталі.
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