Про це повідомили в Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Експозиція складається з інформаційних табличок, на яких розміщено фото та коротка біографія кожного полеглого захисника міста Маріуполь. Загалом на виставці висвітлено 154 історії. Зазначено також, що найменшому захисникові було 18 років, найстаршому - 63 роки.

Ініціаторкою виставки виступила мама одного з азовців - Віра Литвиненко. Втілили задум родини полеглих героїв полку "Азов" за підтримки Міністерства у справах ветеранів, Київської міської державної адміністрації та Асоціації родин захисників "Азовсталі". Віддати шану побратимам і підтримати їхні родини також прийшли й азовці, яких визволили з полону.

Також виставка відкрилася в Хмельницькому. Її організувала дружина загиблого воїна Тамара Яніна. Раніше такі експозиції були представлені в Полтаві та Черкасах. Їх збираються провести й в інших містах України.

У Києві виставка триватиме до 14 листопада.

"Запрошуємо кожного українця завітати на неї та віддати шану Героям, які поклали свої життя за український Маріуполь", - написали в Асоціації родин захисників Азовсталі.