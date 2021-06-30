У Києві щеплення від COVID-19 почнуть робити в поліклініках, - КМДА
3-4 липня кияни, зареєстровані на вакцинацію у "Дії", зможуть щепитися проти COVID-19 у Центрах первинної медико-санітарної допомоги
Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.
Зареєстрованим на щеплення радять записатися на через сервіс Helsi, щоб отримати вакцину без черг.
️Адреси центрів та графік роботи обіцяють незабаром оприлюднити.
- Нагадаємо, центр вакцинації в Міжнародному виставковому центрі в Києві працюватиме на цьому тижні з 30 червня до 4 липня
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