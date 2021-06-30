У Києві щеплення від COVID-19 почнуть робити в поліклініках, - КМДА

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.



Зареєстрованим на щеплення радять записатися на через сервіс Helsi, щоб отримати вакцину без черг.



️Адреси центрів та графік роботи обіцяють незабаром оприлюднити.

Нагадаємо, центр вакцинації в Міжнародному виставковому центрі в Києві працюватиме на цьому тижні з 30 червня до 4 липня