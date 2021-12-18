У Києві сталась ДТП з перекиданням, одна пасажирка потрапила до лікарні
У Деснянському районі, на проспекті Шухевича сталася ДТП з перекиданням
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Як розповіли пасажири автомобіля Cherry, вони рухалися проспектом Шухевича в напрямку Почайної.
У задню частину врізався автомобіль Toyota Camry.
Від удару Cherry відкинуло спочатку вправо, його водій намагався вирівняти авто, після чого некероване авто врізалося у відбійник і перекинулося на бік. В результаті ДТП постраждала пасажирка Cherry - її госпіталізували до лікарні з забоєм ноги і грудної клітини.
Зараз утворився затор в напрямку Почайної.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.09
Купівля 27.09Продаж 27.35
-
EUR
Купівля 30.5Продаж 30.99
- Актуальне
- Важливе