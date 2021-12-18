У Києві сталась ДТП з перекиданням, одна пасажирка потрапила до лікарні

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



Як розповіли пасажири автомобіля Cherry, вони рухалися проспектом Шухевича в напрямку Почайної.

У задню частину врізався автомобіль Toyota Camry.



Від удару Cherry відкинуло спочатку вправо, його водій намагався вирівняти авто, після чого некероване авто врізалося у відбійник і перекинулося на бік. В результаті ДТП постраждала пасажирка Cherry - її госпіталізували до лікарні з забоєм ноги і грудної клітини.



Зараз утворився затор в напрямку Почайної.

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