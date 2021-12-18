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У Києві сталась ДТП з перекиданням, одна пасажирка потрапила до лікарні

18 грудня, 2021 субота
18:59
Кримінал

У Деснянському районі, на проспекті Шухевича сталася ДТП з перекиданням

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Як розповіли пасажири автомобіля Cherry, вони рухалися проспектом Шухевича в напрямку Почайної. 
У задню частину врізався автомобіль Toyota Camry.

Від удару Cherry відкинуло спочатку вправо, його водій намагався вирівняти авто, після чого некероване авто врізалося у відбійник і перекинулося на бік. В результаті ДТП постраждала пасажирка Cherry - її госпіталізували до лікарні з забоєм ноги і грудної клітини.

Зараз утворився затор в напрямку Почайної.

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ДТП
Вартові.Еспресо
Київ
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