У Києві сталася ДТП із двома легковиками: є постраждалий, один із водіїв намагався тікати

Про це повідомляють Вартові Еспресо.



За словами водія Ford Focus, він рухався проспектом Маяковського в напрямку виїзду з Троєщини. У момент, коли на перетині з вул. Каштановою загорівся червоний сигнал світлофора, він під'їжджав до стоп-лінії і побачив як на зустрічний смузі Hyundai Accent почало кидати по дорозі, після чого автомобіль на чималій швидкості проїхав перехрестя на червоне світло, виїхав на зустрічну і вдарив у лівий бік Ford Focus.



Від удару Ford Focus розвернуло, авто поперек дороги. В результаті ДТП постраждав водій Ford Focus, якого медики швидкої госпіталізували до лікарні. За деякий час після надання медичної допомоги чоловік повернувся на місце ДТП.



Натомість водій Hyundai Accent намагався втекти. Спочатку він припаркував машину приблизно за 300 метрів від місця аварії, надав поліцейським документи і поводився спокійно, але потім спробував тікати. Проте поліцейські швидко затримали його.



За словами очевидців, водій Hyundai Accent є громадянином іншої держави і перебував у стані алкогольного сп'яніння.



























