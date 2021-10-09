У Києві сталася ДТП за участю вантажівки, легковика та мікроавтобуса, на Братиславській утворився величезний затор
У Деснянському районі столиці сталася ДТП за участю трьох автомобілів, внаслідок якої утворився затор на вулиці Братиславській
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
У Києві, у Деснянському районі сталася ДТП за участю трьох автомобілів, яка суттєво ускладнила рух вулицею Братиславською. За попередніми даними - зі слів свідків вантажівка з причепом Renault Magnum врізалася в зад легковику Hyundai Sonata. Від удару Hyundai вилетів на зустрічну при цьому був пошкоджений зустрічний мікроавтобус Mercedes Vito.
За попередніми даними люди в цій аварії серйозно не постраждали. Механізм автопригоди і ступінь вини учасників ДТП встановлять правоохоронці. В результаті аварії утворився величезний затор на вулиці Братиславській.
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