У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці: загинули жінка та чоловік
У Дніпровському районі Києва сталася смертельна пожежа на шостому поверсі багатоповерхівки
Про це повідомляють "Вартові Еспресо".
Загоряння виникло в квартирі будинку на проспекті Павла Тичини. Пожежників викликали сусіди, які почули запах диму. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили в квартирі обгорілі тіла чоловіка та жінки (1962 р. н.).
За словами поліцейських, пожежа виникла у кімнаті, де поруч з тілами виявили багато недопалків і пляшки з-під алкоголю.
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