У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці: загинули жінка та чоловік

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".



Загоряння виникло в квартирі будинку на проспекті Павла Тичини. Пожежників викликали сусіди, які почули запах диму. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили в квартирі обгорілі тіла чоловіка та жінки (1962 р. н.).



За словами поліцейських, пожежа виникла у кімнаті, де поруч з тілами виявили багато недопалків і пляшки з-під алкоголю.

