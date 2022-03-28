У Києві сталася пожежа від падіння уламків збитої ракети. Фото

Про це повідомляє ДСНС.



За попередньою інформацією, 27 березня о 23:12 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у Дарницькому районі Києва.



Було встановлено, що внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталося загоряння на території приватної житлової садиби. Зокрема горів гараж.



На місці було задіяно 2 одиниць пожежної техніки та 8 чоловік особового складу.



ДСНС повідомляє, що о 00:27 пожежу було локалізовано на площі 100 кв. м.

А о 01:24 займання ліквідували.

Попередньо постраждалих немає.



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