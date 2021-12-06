У Києві та низці областей погіршиться погода: очікується сніг та ожеледиця

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, 6 грудня у Києві та Київській області, у західних та північних областях очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, "жовтий").

Погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Також у південних та центральних областях буде туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, "жовтий").

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