У Києві та низці областей погіршиться погода: очікується сніг та ожеледиця
У низці регіонів України 6 грудня очікується мокрий сніг, ожеледь і ожеледиця на дорогах
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними Укргідрометцентру, 6 грудня у Києві та Київській області, у західних та північних областях очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, "жовтий").
Погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Також у південних та центральних областях буде туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, "жовтий").
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