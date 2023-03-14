Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення відповідно до стабілізаційних графіків", - ідеться в повідомленні.

"Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області", - додали в компанії.

Енергетики змушені застосовувати графіки відключень, бо через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.