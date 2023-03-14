У частині Києва та області діють графіки стабілізаційних відключень світла: названо причину
Станом на ранок 14 березня у Києві та області частково застосовано стабілізаційні відключення електроенергії через пошкодження мережевого обладнання
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення відповідно до стабілізаційних графіків", - ідеться в повідомленні.
"Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області", - додали в компанії.
Енергетики змушені застосовувати графіки відключень, бо через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.
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