У Києві та області формують Раду з питань ВПО. Деталі
Станом на 15 серпня влада розпочала формувати ради внутрішньо переміщених осіб при Київській міській та обласній військових адміністраціях
Про це інформує Міністерство реінтеграції.
"До участі у відборі запрошують внутрішніх переселенців і представників громадських об’єднань, які займаються захистом прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО)", - пише пресслужба.
Повідомляється, що документи від охочих стати членами Ради при Київській обласній військовій адміністрації приймаються до 24 серпня цього року на електронну адресу: [email protected].
Перелік можна переглянути за посиланням.
Документи від кандидатів до Ради ВПО при Київській міській військовій адміністрації прийматимуть до 1 вересня. Подати їх можна в електронному та/або паперовому вигляді за адресою: м. Київ, проспект Любомира Гузара 7, 03165 (Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради та електронною поштою: [email protected].
З переліком документів та більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті.
Нещодавно Уряд затвердив положення про Ради ВПО при місцевих органах влади. Вони мають сприяти соціальному захисту внутрішньо переміщених осіб, їх працевлаштуванню, забезпеченню житлом, а також наданню психосоціальної, медичної та правової допомоги.
- В Україні напередодні нового навчального року лікарі та мобільні бригади щепитимуть дітей, які через війну або з інших причин пропустили вакцинацію проти кору. особливу увагу приділять переселенцям.
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