У Києві та семи областях ввели аварійні відключення

Про це повідомили в facebook НЕК "Укренерго".

Повідомляється, що після стабілізації ситуації в цих областях продовжать діяти планові відключення. У інших областях України відключення не прогнозуються.

"Енергетики працюють 24/7 для відновлення пошкоджених енергооб’єктів російськими ракетами та дронами", - йдеться у повідомленні.

Також громадян закликають продовжувати ощадливо споживати електроенергію, особливо в години ранкового та вечірнього піка.

8 листопада голова "Укренерго" Володимир Кудрицький спрогнозував, що якщо не буде нових обстрілів з боку Росії, то ситуація з енергопостачанням в центральних та північних областях України покращиться.

У ДТЕК заявили, що аварійні відключення світла триватимуть ще пару тижнів.

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