У Києві та семи областях ввели аварійні відключення
Сьогодні, 13 листопада, введені графіки аварійних відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та в Харківській, Полтавській і Сумській областях
Про це повідомили в facebook НЕК "Укренерго".
Повідомляється, що після стабілізації ситуації в цих областях продовжать діяти планові відключення. У інших областях України відключення не прогнозуються.
"Енергетики працюють 24/7 для відновлення пошкоджених енергооб’єктів російськими ракетами та дронами", - йдеться у повідомленні.
Також громадян закликають продовжувати ощадливо споживати електроенергію, особливо в години ранкового та вечірнього піка.
- 8 листопада голова "Укренерго" Володимир Кудрицький спрогнозував, що якщо не буде нових обстрілів з боку Росії, то ситуація з енергопостачанням в центральних та північних областях України покращиться.
- У ДТЕК заявили, що аварійні відключення світла триватимуть ще пару тижнів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе