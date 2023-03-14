У Києві та в області скасували стабілізаційні відключення електрики
Станом на вечір 14 березня електропостачання в оселях киян і жителів Київщини відновлене
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Стабілізаційні відключення у Києві та на Київщині скасовані. Було відновлено електропостачання для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються", - йдеться у повідомленні.
Водночас ДТЕК зазначила, що ситуація в енергосистемі залишається складною і закликала слідкувати за оновленнями інформації.
14 березня через пошкодження обладнання в Києві було застосовано стабілізаційні відключення енергії в Голосіївському, Святошинському, Шевченківському та Солом'янському районах.
Крім того, стабілізаційні графіки відключень у цей день задіяли в Бучанському, Обухівському та Фастівському районах Київської області.
- Раніше, вночі та вранці 9 березня, РФ завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами-камікадзе, убивши та поранивши мирних жителів, а також пошкодивши критичну інфраструктуру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.85
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.08
- Актуальне
- Важливе