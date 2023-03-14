У Києві та в області скасували стабілізаційні відключення електрики

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Стабілізаційні відключення у Києві та на Київщині скасовані. Було відновлено електропостачання для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються", - йдеться у повідомленні.

Водночас ДТЕК зазначила, що ситуація в енергосистемі залишається складною і закликала слідкувати за оновленнями інформації.

14 березня через пошкодження обладнання в Києві було застосовано стабілізаційні відключення енергії в Голосіївському, Святошинському, Шевченківському та Солом'янському районах.

Крім того, стабілізаційні графіки відключень у цей день задіяли в Бучанському, Обухівському та Фастівському районах Київської області.