У Києві таксі в’їхало у автобусну зупинку. Свідки кажуть про наркотики
В Дарницькому районі столиці на Дніпровській набережній водій таксі Volkswagen Polo не впорався з керуванням
Це сталося у ніч з 21 на 22 січня 2022 року, передають ВартовіЕспресо.
Таксі виїхало на тротуар та, знісши знак зупинки громадського транспорту, врізалося у кіоск зупинки.
За попередньою інформацією, зі слів свідків, таксист був під діями наркотичних речовин.
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