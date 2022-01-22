У Києві таксі в’їхало у автобусну зупинку. Свідки кажуть про наркотики

Це сталося у ніч з 21 на 22 січня 2022 року, передають ВартовіЕспресо.



Таксі виїхало на тротуар та, знісши знак зупинки громадського транспорту, врізалося у кіоск зупинки.





За попередньою інформацією, зі слів свідків, таксист був під діями наркотичних речовин.



