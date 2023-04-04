У Києві тимчасово не стягуватимуть оплату за паркування на муніципальних майданчиках
Оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" тимчасово призупинено до завершення юридичних процедур, пов'язаних із оновленням договорів
Про це повідомили у telegram-каналі КМВА.
Зазначається, що зміни будуть відображені у додатку "Київ Цифровий". Про відновлення оплати за паркування містян повідомлять завчасно.
Також звертається увага на те, що інспектори з паркування тимчасово не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування.
"Утім місто закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення ПДР передбачені штрафи, які продовжують діяти", - йдеться у дописі.
Також додається, що на вулицях міста працюють "паркувальники"-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки треба повідомляти поліцію.
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