У Києві тимчасово не стягуватимуть оплату за паркування на муніципальних майданчиках

Про це повідомили у telegram-каналі КМВА.

Зазначається, що зміни будуть відображені у додатку "Київ Цифровий". Про відновлення оплати за паркування містян повідомлять завчасно.

Також звертається увага на те, що інспектори з паркування тимчасово не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування.

"Утім місто закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення ПДР передбачені штрафи, які продовжують діяти", - йдеться у дописі.

Також додається, що на вулицях міста працюють "паркувальники"-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки треба повідомляти поліцію.