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У Києві у Патріаршому соборі УГКЦ відкрили пункт вакцинації від COVID-19

7 листопада, 2021 неділя
22:33
Суспільство вакцина

У столичному Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви відкрили пункт вакцинації від коронавірусу

Про це повідомляє сайт Патріаршого собору.

Під час недільного богослужіння глава УГКЦ Блаженніший Святослав нагадав, що зараз Україна переживає пік пандемії.  

"Є чотири правила, як справді можна послужити життю сьогодні. Перше - не боятися приймати вакцини, друге - носити маски, тримати соціальну дистанцію та мити руки. Ми отримали певне прохання від Міністерства охорони здоров'я - щоби так, як обіцяли колись на початку пандемії, відкрити наші храми і монастирі, щоби можна було там, де є потреба, організовувати центри вакцинації", - сказав Блаженніший Святослав. 

Усі бажаючі можуть щоденно з 10:00 до 17:00 вакцинуватися від COVID-19 за адресою: вул. Микільсько-Слобідська, 5, Київ, Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ. 

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УГКЦ
Блаженніший Святослав (Шевчук)
Вакцинація
щеплення
собор
Святослав
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