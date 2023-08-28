У Києві в кабінеті виявили мертвим співробітника СБУ, – ЗМІ
У Києві знайшли мертвим полковника Служби безпеки України
Про це повідомляє "Українська правда".
У пресслужбі СБУ у коментарі виданню підтвердили смерть свого співробітника. У спецслужбі додали, що обставини смерті співробітника СБУ досліджують у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України.
Видання з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що співробітника СБУ знайшли з вогнепальним пораненням голови.
За даними видання Телеграф, загиблий - полковник Служби безпеки України Дмитро Бакаєв, який працював заступником начальника управління спецзв’язку. Джерела у СБУ розповіли Телеграфу, що офіцер убив себе в голову з табельного пістолета Макарова ще 25 серпня. Поряд із тілом начебто знайшли передсмертну записку у вигляді рапорту, адресовану голові СБУ Василю Малюку. У ній Бакаєв пояснює своє рішення тиском з боку керівництва. Воно, зокрема, нібито проявлялося у вигляді нестатутних взаємовідносин.
У СБУ та Нацполіції наразі офіційно не повідомляли подробиць цього випадку.
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