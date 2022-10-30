У Києві в звичайному режимі працюють 60% дитсадків

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у facebook.

"Сьогодні в столиці в звичайному режимі працюють 483 дитячих садки різних типів та форм власності. Це приблизно 60% від загальної кількості закладів. З них - 375 комунальних садочків та 108 приватних закладів", - йдеться у дописі.

26 серпня Кличко повідомив, що 95% шкіл Києва працюватиме у змішаному форматі.

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