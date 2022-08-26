95% шкіл Києва працюватиме у змішаному форматі, – Кличко
Мер Києва Віталій Кличко розповів про те, як працюватимуть школи столиці в новому навчальному році
Про це він написав у своєму телеграмі.
За словами Кличка, у Києві для очного навчання відкриють лише ті школи, які мають обладнане укриття або ж мають його десь поруч у кроковій доступності.
"Нагадаю, ми ухвалили рішення, що в очному режимі школярі вчитимуться тільки в тих навчальних закладах, де є облаштовані укриття або де укриття – в кроковій доступності. І ми завершуємо перевірку шкіл щодо їх готовності. Бо безпека наших дітей в умовах війни – найголовніше", – написав мер Києва.
Кличко поділився, що в онлайн-режимі з 421 школи будуть працювати 22, оскільки вони не мають укриттів ні всередині будівлі, ні поруч. Також в онлайн-форматі розпочне навчання одна зі шкіл Подільського району: вона найбільше постраждала під час обстрілів навесні.
Інші 95% шкіл розпочнуть навчання у змішаному форматі. Школярі матимуть змогу навчатися і онлайн, і очно. До офлайн-навчання виявили бажання долучитися 132 тис. школярів.
Також Кличко підкреслив, що у столиці нині перевірили всі школи. Укриття в них надійно обладнані: є парти, стільці, санвузли та навіть місця для лежання. Загалом ці укриття разом можуть вмістити до 145 тис. людей.
У деяких школах облаштування укриттів триває. Його планують завершити до кінця вересня. Упродовж цього часу учні ходитимуть до укриттів у метро чи до шкіл по сусідству.
"Загалом у Києві перебувають 60% дітей-школярів, 20% дітей за кордоном, 20% - в інших регіонах України. Понад 4 тисячі дітей-переселенців уже прийняли школи та садки столиці. І їх кількість збільшується", – додав Віталій Кличко.
- Раніше Шкарлет заявляв, що по всій Україні до очного навчання готовий 41% шкіл.
- Після цього МОН запропонувало чотири форми навчання, якими зможуть користуватися учні, як ті, що перебувають в Україні, так і ті, хто виїхав за кордон або перебуває на тимчасово окупованих територіях.
- На Дніпропетровщині 80% громад вирішили запровадити в школах очне навчання.
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