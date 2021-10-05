У Києві вантажівка протаранила легковика

Про це повідомляють Вартові Еспресо.

За попередніми даними, вантажівка рухалась проспектом в напрямку вулиці Братиславської. Праворуч, з боку бульвару на перехрестя виїжджав Renault Kangoo. В результаті потужного удару Renault відкинуло на тротуар і, далі, на зелену зону.

На щастя, учасники пригоди серйозних травм не зазнали, від допомоги медиків відмовились. Який сигнал світлофору горів для кожного з водіїв - з'ясовують правоохоронці.













