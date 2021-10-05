У Києві вантажівка протаранила легковика
У Києві, на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова вантажівка протаранила легковика
Про це повідомляють Вартові Еспресо.
За попередніми даними, вантажівка рухалась проспектом в напрямку вулиці Братиславської. Праворуч, з боку бульвару на перехрестя виїжджав Renault Kangoo. В результаті потужного удару Renault відкинуло на тротуар і, далі, на зелену зону.
На щастя, учасники пригоди серйозних травм не зазнали, від допомоги медиків відмовились. Який сигнал світлофору горів для кожного з водіїв - з'ясовують правоохоронці.
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