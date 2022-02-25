У Києві вибухи біля ТЕЦ-6, - Кличко
5 вибухів сталися біля столичної ТЕЦ-6
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко y Telegram.
Він написав, що поблизу Київської теплоелектроцентралі-6 відбулося 5 вибухів
"5 вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6. Аварійно-рятувальні служби слідують туди. З’ясовуємо деталі", - зазначив мер.
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