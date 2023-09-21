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Головна Культура У Києві відбулася прем'єра документальної стрічки "ЄвроДонбас". Де подивитися

У Києві відбулася прем'єра документальної стрічки "ЄвроДонбас". Де подивитися

21 вересня, 2023 четвер
13:44
Культура На фото: Постер фільму "ЄвроДонбас"

У столиці відбулась прем'єра документального фільму "ЄвроДонбас" режисера Корнія Грицюка. Від 21 вересня фільм можна переглянути у кінотеатрах

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Донбас знають як індустрійний регіон. Радянська влада роками приписувала собі заслуги за розвиток місцевої промисловості. Але розквіт регіону розпочався задовго до приходу більшовиків, а засновниками місцевої індустрії були німці, бельгійці, британці, французи та американці. Фільм-розслідування "ЄвроДонбас" розвінчує радянські міфи та розказує, що понад 100 років тому Донбас був невіддільною складовою європейського світу", - йдеться в описі.

У стрічці експерти, історики та місцеві жителі розповідають про минуле регіону, яке старанно знищувала та викривляла радянська влада, стираючи з пам'яті людей імена таких європейських підприємців як Джон Г'юз, Ернест Сольве, Генріх Лауде.

Відсьогодні кожен охочий може переглянути стрічку "ЄвроДонбас" у кінотеатрі. Перелік.

Режисер Корній Грицюк також працював над картинами "Поїзд "Київ — Війна" та "2020. Безлюдна країна".

Продюсеркою стала Анна Паленчук, відома за фільмами "Звідки куди" Мачека Хамели, "Номери"» Олега Сенцова й Ахтема Сеітаблаєва, "Герой мого часу" Тоні Ноябрьової та "Маріуполіс" Мантаса Кведаравічюса.

Виробництво фільму здійснила кінокомпанія 435 FILMS за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури та інформаційної політики України.

  • Раніше Еспресо писало, що команда працювала над стрічкою упродовж 2021 року. Вони зафільмували унікальні пам’ятки, які залишили після себе європейці ще з XIX століття. Цей фільм - спроба показати засекречену радянськими істориками європейську історію Донбасу, інформацію про яку автори збирали у різних архівах України, Бельгії та Англії.
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Донбас
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