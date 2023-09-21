У Києві відбулася прем'єра документальної стрічки "ЄвроДонбас". Де подивитися

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Донбас знають як індустрійний регіон. Радянська влада роками приписувала собі заслуги за розвиток місцевої промисловості. Але розквіт регіону розпочався задовго до приходу більшовиків, а засновниками місцевої індустрії були німці, бельгійці, британці, французи та американці. Фільм-розслідування "ЄвроДонбас" розвінчує радянські міфи та розказує, що понад 100 років тому Донбас був невіддільною складовою європейського світу", - йдеться в описі.

У стрічці експерти, історики та місцеві жителі розповідають про минуле регіону, яке старанно знищувала та викривляла радянська влада, стираючи з пам'яті людей імена таких європейських підприємців як Джон Г'юз, Ернест Сольве, Генріх Лауде.

Відсьогодні кожен охочий може переглянути стрічку "ЄвроДонбас" у кінотеатрі. Перелік.

Режисер Корній Грицюк також працював над картинами "Поїзд "Київ — Війна" та "2020. Безлюдна країна".

Продюсеркою стала Анна Паленчук, відома за фільмами "Звідки куди" Мачека Хамели, "Номери"» Олега Сенцова й Ахтема Сеітаблаєва, "Герой мого часу" Тоні Ноябрьової та "Маріуполіс" Мантаса Кведаравічюса.

Виробництво фільму здійснила кінокомпанія 435 FILMS за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури та інформаційної політики України.