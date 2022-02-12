У Києві відбувається "Марш єдності за Україну"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Марш розпочався о 14 годині у суботу 12 лютого у парку ім. Тараса Шевченка.

"Україна зараз перебуває під загрозою нового наступу російських окупантів. У такі непрості для нашої держави часи дуже важливо показати всьому світові, що ми не віддамо російському агресору нашу країну. Українці готові об’єднуватись та будуть чинити опір!" — заявили організатори маршу.

Багато учасників прийшли на марш з національною символікою. Дехто тримає портретами своїх рідних, які загинули на сході України.





Фото Сергія Стерненка





Фото Юрія Гудименка



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