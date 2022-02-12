У Києві відбувається "Марш єдності за Україну"
У неділю, 12 лютого, у Києві відбувається "Марш єдності за Україну", організатори якого закликали українців об'єднатися перед загрозою російської агресії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Марш розпочався о 14 годині у суботу 12 лютого у парку ім. Тараса Шевченка.
"Україна зараз перебуває під загрозою нового наступу російських окупантів. У такі непрості для нашої держави часи дуже важливо показати всьому світові, що ми не віддамо російському агресору нашу країну. Українці готові об’єднуватись та будуть чинити опір!" — заявили організатори маршу.
Багато учасників прийшли на марш з національною символікою. Дехто тримає портретами своїх рідних, які загинули на сході України.
Фото Сергія Стерненка
Фото Юрія Гудименка
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