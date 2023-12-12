У Києві відкриється виставково-просвітницький проєкт "Очі квітів", присвячений 140-літтю Ганни Собачко-Шостак

В ньому поєднуються її декоративні композиції із килимами, вишивками, керамічними виробами, творами сучасних митців і графічними ескізами видатних художників ХХ століття.

Еспресо - інформаційний партнер події.

Проєкт розпочинається виставкою, яка презентує близько 50 творів з унікальної за повнотою музейної збірки творів Ганни Собачко-Шостак, починаючи з 1911 року до 1964 року. Виставкова експозиція об’єднує твори традиційного мистецтва – кераміки, килимів, вишивки, гаптування, які поряд з роботами художниці унаочнюють широке коло мотивів, які вона добре знала та сміливо їх перетлумачувала як перша українська авангардистка.

"Ганна Собачко-Шостак – майстриня яскравого й індивідуального самовияву, декоративні твори якої, за менеджерської підтримки художниці Євгенії Прибильської, побачили на початку ХХ століття у Києві, Парижі, Берліні та Нью-Йорку. Флористичні фантазії майстрині побудовані за вибуховими ритмами, з яскравим колоритом насичених барв. Квіти й листя художниця збирає в екзотичні букети, вінки, гірлянди, що трансформуються в образи птахів, комах, риб, фантастичних істот. Її схильність до інтерпретації традиційних мотивів є винятковим явищем в історії європейського мистецтва ХХ століття", – зазначає кураторка проєкту Діана Клочко.

Окрім виставкового простору (куратор експозиції – художник Петро Бевза), проєкт матиме велику просвітницьку програму (кураторка воркшопів – Ксенія Ковальова): екскурсії, лекції, презентації книжок і журналів, воркшопи, майстер-класи, гастроподії, флористичні заходи і фешн-шоу. Запланований тематичний концерт аматорського хору БАХ, передріздвяний ярмарок майстрів кераміки й авторської графіки. Будуть показані й численні омажі творчості видатної художниці, створені сучасними митцями України.

Виставково-просвітницький проєкт "Очі квітів" триватиме з 15 грудня 2023 року до 31 березня 2024 року.

Для довідки:

Народилася Ганна Собачко-Шостак 15 грудня 1883 року в селі Скопці – відомому центрі народного мистецтва (нині Веселинівка Київської обл.).

На початку ХХ століття група професійних художників хотіла змінити світ за допомогою мистецтва. Вони вважали, що реалістичне мистецтво недостатньо виразне, зокрема і для предметного дизайну, тому створювали інноваційні форми мистецтва. Співпраця професійних художників – Олександри Екстер, Казимира Малевича, групи "Супремус" із вишивальними і килимарними майстернями в селах Київської області, а саме в селах Скопці та Вербівка, сприяла створенню перших зразків авангардного дизайну, який демонстрували на виставках у європейських містах. Однак існує і зворотний вплив. Пластичні та колористичні шукання Ганни Собачко-Шостак стали потужним джерелом інспірації для видатної авангардистки, киянки Олександри Екстер. У багатьох її безпредметних композиціях і сценічних ескізах чітко читається вплив декоративних новацій Ганни Собачко-Шостак.

Цей феномен, коли авангардний метод сповідує представниця так званого традиційного (кустарного, селянського, наївного) мистецтва, не має аналогій у світі, адже у більшості випадків професійні художники (Пікассо, Архипенко, Бурлюк) надихались творами анонімних непрофесійних митців минулого, і лише в Україні став можливим процес зворотного впливу, коли сучасна художниця, що працює з мотивами традиційного мистецтва, впливає на абстракціоністську естетику.

У 1960-х твори Ганни Собачко-Шостак побачили авангардисти другої хвилі – Алла Горська, Віктор Зарецький, подружжя Віктор і Надія Лободи, Микола Трегуб, ілюстратор Анатолій Панамаренко. Вони копіювали твори художниці й використовували її принципи для створення своїх композицій, монументальних, станкових, прикладних.