У Києві відкрився 11-й міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Подія проходить у лівому крилі першого поверху Мистецького арсеналу. Фокус-тема цього року - "Коли все має значення". Її кураторкою обрали українську журналістку, авторку та документалістку Наталю Гуменюк.

Структуру фестивалю залишили незмінною: програмна частина та книжковий ярмарок. Останній представлений шістьма секціями: "Нонфікшн", "Художня література", "Дитяча книга", "Комікси та графічна проза", "Книга про російсько-українську війну" та "Арткнига".

Фестиваль триватиме до 25 червня.

Довідково.

Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" - щорічний проєкт Мистецького арсеналу, заснований у 2011 році. Це інтелектуальна подія України, де розвиваються і взаємодіють книжкова, літературна, візуальна, музична та театральна сцени, порушуються та осмислюються вагомі питання буття людини, а також суспільства і культури, спонукаючи до проактивної позиції учасників і відвідувачів. Фестиваль складається з програмної частини та книжкового ярмарку з різними тематичними секціями.