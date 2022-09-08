Про це інформує в телеграмі міський голова Києва Віталій Кличко.

"Оболонська райдержадміністрація запропонувала для розміщення Маріупольського ліцею один поверх спеціальної школи № 4, що в Пущі-Водиці. Створення і функціонування в столиці цього закладу – це наша підтримка і допомога мужнім мешканцям Маріуполя", – заявив Кличко.

Мер зазначив, що Маріупольський ліцей був одним із лідерів освіти України. Цього року в ліцеї навчаються 270 учнів, із них майже 60 - хочуть навчатися в очному форматі та проживати в пансіоні.

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