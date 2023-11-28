У Києві відкриють постійне представництво Європарламенту

Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола під час візиту голови Верховної Ради Руслана Стефанчука до Брюсселя, передає "Радіо Свобода".

"Ми підписали оновлений меморандум парламентської підтримки демократії між нашими двома парламентами. Це також практичний спосіб, яким ми як Європарламент можемо допомогти Україні у приєднанні до ЄС. Це партнерство буде посилене нашим рішенням відкрити постійне представництво Європарламенту в Києві", - сказала Мецола.

Своєю чергою Стефанчук заявив, що завдяки меморандуму Верховна Рада буде все більше у своїй функціональності відповідати стандартам ЄС.

"Основне, що ми сьогодні зафіксували, що ми йдемо до одного знаменника. Ми інтегруємось один до одного по функціоналу, по інституційності, по загальних цінностях. Я вважаю, що це дуже важливе рішення", – сказав спікер ВР.