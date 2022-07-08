У Києві відновили роботу 86% підприємств, зросла кількість вакансій
Станом на червень у столиці відновили роботу майже 86% підприємств. У березні цей показник становив 68%
Про це повідомили у департаменті економіки та інвестицій КМДА.
Частка підприємств, що не працює, скоротилася вдвічі у порівнянні з березнем (до 14% проти 32%). Одночасно завантаженість потужностей підприємств зросла до 60%, що на 20% більше, ніж у квітні 2022 року.
За даними Київського міського центру зайнятості, станом на початок червня до 15,4 тисячі збільшилась кількість вакансій на ринку праці. Зростає кількість претендентів на одне робоче місце: якщо станом на початок квітня на одну вакансію претендували троє, то вже в червні цей показник збільшився до 10 осіб. Найбільш потрібні у столиці водії трамваїв, робітники з прибирання, медичні сестри (брати), електромонтери та слюсарі.
Також повідомляють, що рівень зарплати скоротився на 15,5% в порівнянні із січнем (18 тисяч гривень замість 21,3 тисячі гривень в середньому. Споживчі ціни станом на кінець травня зросли на 15,7%.
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