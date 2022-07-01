Гранти, навчання та підтримка бізнесу. В Україні запрацював проєкт "єРобота"

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Запускаємо проєкт "єРобота". Вже відсьогодні можна подати заявку через портал Дія. Гранти на створення власної справи, розширення роботи малого й середнього бізнесу, а також отримання нових навичок для нової кар’єри", - сказав він.

Проєкт передбачає шість програм:

гранти на будь-який мікробізнес;

гранти на розширення та створення підприємств у сфері переробки;

гранти на висадку нових садів;

гранти для компенсації вартості створення теплиць;

гранти для стартапів в ІТ;

гранти на навчання у сфері інформаційних технологій.

За його словами, важливий акцент усіх цих програм — створення нових робочих місць та можливість онлайн оформлення заяви на отримання гранту.

21 червня уряд України почав впроваджувати проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів "єРобота".

24 червня уряд анонсував три нові програми для підтримки економіки України в межах проєкту "єРобота". Це гранти для переробних підприємств, підтримка стартапів та підтримка кар’єри в ІТ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb