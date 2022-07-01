Гранти, навчання та підтримка бізнесу. В Україні запрацював проєкт "єРобота"
З 1 липня українці можуть подавати заявки на участь у проєкті "єРобота" через Дію
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Запускаємо проєкт "єРобота". Вже відсьогодні можна подати заявку через портал Дія. Гранти на створення власної справи, розширення роботи малого й середнього бізнесу, а також отримання нових навичок для нової кар’єри", - сказав він.
Проєкт передбачає шість програм:
- гранти на будь-який мікробізнес;
- гранти на розширення та створення підприємств у сфері переробки;
- гранти на висадку нових садів;
- гранти для компенсації вартості створення теплиць;
- гранти для стартапів в ІТ;
- гранти на навчання у сфері інформаційних технологій.
За його словами, важливий акцент усіх цих програм — створення нових робочих місць та можливість онлайн оформлення заяви на отримання гранту.
- 21 червня уряд України почав впроваджувати проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів "єРобота".
- 24 червня уряд анонсував три нові програми для підтримки економіки України в межах проєкту "єРобота". Це гранти для переробних підприємств, підтримка стартапів та підтримка кар’єри в ІТ.
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