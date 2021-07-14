У Києві відсьогодні скасовано паперові квитки у громадському транспорті

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Усі поїздки тепер здійснюватимуться за допомогою електронних квитків.

Щоб скористатись транспортом можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток у:

T-кіосках;

терміналах самообслуговування е-квитка;

терміналах Easy Pay;

на станціях метрополітену;

у застосунку "Київ Цифровий".

"Тепер буде простіше вести облік поїздок пасажирів, зокрема й тих, що мають пільги. Та відшкодовувати перевізникам їхні актуальні витрати", - заявили у КМДА.

Там додали, що перехід на е-квиток допоможе місцевій владі "краще контролювати" роботу транспорту, його кількість та завантаженість.