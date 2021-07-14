У Києві відсьогодні скасовано паперові квитки у громадському транспорті
У столиці з 14 липня скасовують паперові квитки на проїзд у громадському транспорті
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Усі поїздки тепер здійснюватимуться за допомогою електронних квитків.
Щоб скористатись транспортом можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток у:
- T-кіосках;
- терміналах самообслуговування е-квитка;
- терміналах Easy Pay;
- на станціях метрополітену;
- у застосунку "Київ Цифровий".
"Тепер буде простіше вести облік поїздок пасажирів, зокрема й тих, що мають пільги. Та відшкодовувати перевізникам їхні актуальні витрати", - заявили у КМДА.
Там додали, що перехід на е-квиток допоможе місцевій владі "краще контролювати" роботу транспорту, його кількість та завантаженість.
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