У Києві викрадача Mercedes C200 зупинив кур'єрський Smart. Зловмисник розігнався до 200 км/год

У Голосіївському районі міста Києва викрадач авта "Мерседес C200" попався до рук правоохоронців завдяки зіткненню зі "Смартом" служби доставки, розповідають ВартовіЕспресо.



Як розповів власник Mercedes C200 - він залишив в автомобілі коробку з речами, де випадково залишись ключі від авто. Через нещасливий збіг обставин саме в цю автівку зазирнув злодій, увагу якого привернула коробка в салоні. Оскільки ключі були в салоні, автівка була незачинена. Тож чоловік сів у чуже авто, натиснув кнопку і поїхав кататись.







На одному з перехресть горе-водій не впорався з керуванням і зачепив задню частину Smart служби доставки з водієм іноземцем, а після зіткнення влетів в огорожу торгівельного центру.



В пригоді люди не постраждали. Зловмисника затримано.















Незважаючи на кайданки, чоловік із захопленням розповів, що розганявся до двохсот кілометрів на годину.



Обставини з'ясовують слідчі.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb На одному з перехресть горе-водій не впорався з керуванням і зачепив задню частину Smart служби доставки з водієм іноземцем, а після зіткнення влетів в огорожу торгівельного центру.В пригоді люди не постраждали. Зловмисника затримано.Незважаючи на кайданки, чоловік із захопленням розповів, що розганявся до двохсот кілометрів на годину.Обставини з'ясовують слідчі.