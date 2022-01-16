У Києві викрадача Mercedes C200 зупинив кур'єрський Smart. Зловмисник розігнався до 200 км/год
Незвична ДТП трапилася в українській столиці у ніч з 15 на 16 січня 2022 року
У Голосіївському районі міста Києва викрадач авта "Мерседес C200" попався до рук правоохоронців завдяки зіткненню зі "Смартом" служби доставки, розповідають ВартовіЕспресо.
Як розповів власник Mercedes C200 - він залишив в автомобілі коробку з речами, де випадково залишись ключі від авто. Через нещасливий збіг обставин саме в цю автівку зазирнув злодій, увагу якого привернула коробка в салоні. Оскільки ключі були в салоні, автівка була незачинена. Тож чоловік сів у чуже авто, натиснув кнопку і поїхав кататись.
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