У Києві випав сніг: місто скували затори, на вулицях працює близько 300 авто спецтехніки

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Міський голова Києва Віталій Кличко написав у Telegram, що зараз на вулицях столиці працюють близько 300 авто спецтехніки КП "Київавтодор".



"Дорожники обробляють протиожеледними засобами, насамперед, підйоми та спуски, вулиці із бруківки, мости, тротуари. Вночі синоптики прогнозують значне зниження температури", - зазначив Кличко.



Так, рух транспорту ускладнено на проспекті Перемоги, проспекті Степана Бандери, Набережному шоссе, бульварі Дружби Народів, вул. Хрещатик, бульварі Лесі Українки, Повітрофлотському проспектові, вул. Шовковична, вул. Глибочицькій, вул. В'ячеслава Чорновола, вул. Великій Житомирській, вул. Олени Теліги, вул. Набережно-Рибальській, на Південному та Північному мостах.







Кличко додав, що стежити за роботою снігоприбиральної техніки можна на інтерактивній мапі.