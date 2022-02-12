У Києві внаслідок вибуху в будинку в приватному секторі загинув чоловік

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

У Святошинському районі міста Києва, у приватному секторі на вулиці Юрія Клена стався вибух.

Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, вибух стався на другому поверсі приватної садиби, в результаті якого загинув 59-річний чоловік.

На місці працюють слідчо-оперативна група та експерти вибухотехніки.













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