У Києві внаслідок вибуху в будинку в приватному секторі загинув чоловік
У Святошинському районі столиці стався вибух в будинку в приватному секторі, який забрав життя чоловіка
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
У Святошинському районі міста Києва, у приватному секторі на вулиці Юрія Клена стався вибух.
Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, вибух стався на другому поверсі приватної садиби, в результаті якого загинув 59-річний чоловік.
На місці працюють слідчо-оперативна група та експерти вибухотехніки.
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