У Києві водійка знепритомніла за кермом і в'їхала в опору рекламного щита

Про це повідомляють Вартові Еспресо.

У Подільському районі столиці на Набережно-Луговій вулиці сталася аварія. За попередніми даними, водійка за кермом втратила свідомість, авто виїхало на зустрічну смугу і влетіло в опору рекламного щита.

На щастя, в цей момент на "зустрічці" не було інших авто. Жінку госпіталізували. На місці події працюють правоохоронці.