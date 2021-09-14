У Києві водійка знепритомніла за кермом і в'їхала в опору рекламного щита
У Києві водійка на Volkswagen Jetta в'їхала в опору рекламного щита
Про це повідомляють Вартові Еспресо.
У Подільському районі столиці на Набережно-Луговій вулиці сталася аварія. За попередніми даними, водійка за кермом втратила свідомість, авто виїхало на зустрічну смугу і влетіло в опору рекламного щита.
На щастя, в цей момент на "зустрічці" не було інших авто. Жінку госпіталізували. На місці події працюють правоохоронці.
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