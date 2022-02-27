У Києві ворог обстріляв житловий масив Троєщина
На вулиці Лаврухіна стався вибух у дворі 16-поверхівки, внаслідок чого загорілося 7 приватних автівок
Про це повідомляє Держспецзв'язку.
"Рашисти з Білорусі та Росії знову обстрілюють житлові квартали українських міст", - йдеться в дописі.
При цьому у Київській міській держадміністрації додають, що в Деснянському районі столиці на вулиці Лаврухіна стався вибух у дворі 16-поверхівки, спалахнули 7 приватних автомобілів.
Фото: КМДА
За попередніми даними, загиблих не виявлено, потерпілі — попередньо з легкими ушкодженнями. Людей евакуюють.
Знищено та спалахнули 7 приватних легкових автомобілів. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна, балкони з 1-15 поверх.
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