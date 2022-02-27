СБУ оприлюднила секретні паролі і шифри російських загарбників. Фото

Про це інформує Служба безпеки України.

Тепер українська спецслужба та збройні сили отримали поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор. Це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога.







Також серед документів є бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів, схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок, тощо і умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.







В СБУ зазначають, що отримані документи слугуватимуть доказовою базою для суду, вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів і всі з них, хто залишаться в живих – обов’язково будуть покарані.









Фото: СБУ

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