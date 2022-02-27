СБУ оприлюднила секретні паролі і шифри російських загарбників. Фото
Співробітники Служби безпеки України оприлюднили секретні документи російських військових, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем
Про це інформує Служба безпеки України.
Тепер українська спецслужба та збройні сили отримали поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор. Це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога.
Також серед документів є бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів, схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок, тощо і умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.
В СБУ зазначають, що отримані документи слугуватимуть доказовою базою для суду, вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів і всі з них, хто залишаться в живих – обов’язково будуть покарані.
Фото: СБУ
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